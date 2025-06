Pronostico Urawa-Monterrey | la vittoria vale la qualificazione

La sfida tra Urawa e Monterrey nella terza giornata del Mondiale per Club 2025 si preannuncia decisiva: la vittoria dei messicani non solo rilancerebbe le loro speranze, ma potrebbe anche eliminare i giapponesi già sconfitti due volte. Monterrey, padrone del proprio destino, sa che una vittoria varrebbe più di tre punti: significherebbe qualificarsi e mettere pressione su Inter e River Plate. Ma c’è un risultato esatto, il ...

Urawa-Monterrey è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca giovedì alle 03:00. Formazioni e pronostico Urawa eliminato, dopo due sconfitte in due partite. Monterrey che è padrone del proprio destino. Nel senso: se i messicani riuscissero a vincere questa partita, andrebbero a pari punti, in caso di pareggio tra Inter e River Plate, appunto con queste due squadre. Ma c’è un risultato esatto, il 2-2, che eliminerebbe Sergio Ramos e compagni. Biscotto anche in questo caso? (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Urawa-Monterrey: la vittoria vale la qualificazione

