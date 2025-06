Pronostico Inter-River Plate | cosa serve ai nerazzurri per andare agli ottavi

L'Inter si prepara ad affrontare il River Plate nella notte tra mercoledì e giovedì, in un match cruciale per la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club 2025. Contrariamente alle aspettative iniziali, il gruppo E si presenta più complicato del previsto, mettendo i nerazzurri di fronte a una sfida decisiva. Per assicurarsi il passaggio del turno, gli uomini di Inzaghi devono dimostrare tutta la loro forza: cosa serve loro per conquistare la vittoria e passare il turno?

Inter-River Plate è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 03:00 (ora italiana): formazioni, pronostico, streaming. Contrariamente alle aspettative, la situazione è abbastanza intricata nel gruppo E, quello dell’ Inter, alla vigilia della terza ed ultima giornata della fase a gironi. I nerazzurri ed il River Plate in un primo momento davano l’impressione di poter staccare il pass per gli ottavi a braccetto, senza grossi patemi, ma il campo ha detto altro: i messicani del Monterrey si sono rivelati una bella gatta da pelare e nella notte (italiana) tra mercoledì e giovedì, in caso di vittoria contro gli Urawa Reds ultimi e già eliminati, potrebbero sorpassare una tra Inter e River, impegnate contemporaneamente in un delicato scontro diretto a Seattle. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Inter-River Plate: cosa serve ai nerazzurri per andare agli ottavi

