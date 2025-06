Pronostico Inghilterra U21-Olanda U21 | i campioni hanno alzato il livello

L’Inghilterra U21 si prepara a sfidare l’Olanda U21 nelle emozionanti semifinali degli Europei, un match che promette spettacolo e sorprese. I giovani britannici, determinati a difendere il titolo conquistato, hanno dimostrato di essere una squadra senza mezze misure eliminando la favorita Spagna. La partita di mercoledì alle 18:00, trasmessa in streaming gratuito, è un’occasione imperdibile per scoprire chi salirà in finale e candidarsi a diventare il campione d’Europa under 21.

