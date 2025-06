Pronostici Europeo Under 21 | la doppia marcatori per le semifinali

Il fascino delle semifinali europee Under 21 si accende con le previsioni sui doppio marcatori, protagonisti assoluti di questa notte di calcio. Nonostante l’eliminazione dell’Italia, i riflettori sono puntati sui giocatori che potrebbero scrivere il loro nome nel tabellino, determinando il risultato e regalando emozioni agli appassionati. Scopriamo chi potrebbero essere le stelle di questa sfida imperdibile, perché il calcio è fatto anche di sorprese e colpi di scena.

Purtroppo l'Italia è stata eliminata dall'Europeo dalla Germania anche per via di alcune scelte arbitrali che hanno fatto arrabbiare tutti. Se l'espulsione di Gnonto è stata sacrosanta, difficile da mandare giù quella che il direttore di gara lituano ha comminato a Zanotti. Un doppio giallo in pochi secondi per proteste e la doppia inferiorità numerica ha sicuramente inciso nei supplementari.

Pronostici Europeo Under 21: i marcatori di domenica 15 giugno - Preparatevi a scoprire i pronostici europeo Under 21 della seconda giornata, un momento cruciale per le sorti di questa prestigiosa competizione.

