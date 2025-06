Programmato in prefettura lo sgombero di 5 immobili confiscati da destinare a finalità sociali

Il Prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, ha presieduto una riunione decisiva per il futuro dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Durante l'incontro, è stato programmato lo sgombero di cinque immobili, destinati a finalità sociali e comunitarie. Un passo importante verso la riqualificazione e l’utilizzo responsabile di questi beni, simbolo di rinascita e speranza per il territorio. La strada verso un territorio più sicuro e inclusivo continua con determinazione.

Il prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, nel palazzo del governo, ha presieduto la riunione del nucleo di supporto dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Alla seduta, che si è tenuta nella mattinata di lunedì 23 giugno, hanno partecipato.

