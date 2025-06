Progetto welfare dell’Asst Le imprese aderiscono | Un esempio di sinergia

Ottimo avvio per il progetto di welfare aziendale dell'ASST Le Imprese, un esempio di sinergia che rafforza il legame tra istituzioni e territorio. Con già 30 operatori aderenti su oltre 5.000 dipendenti, l'iniziativa mira a offrire benefici concreti ai lavoratori e alle loro famiglie, contribuendo a costruire un ambiente lavorativo più sostenibile e solidale. Con la Determina Dirigenziale del 18 giugno 2025, è

Ottimo avvio per il progetto di welfare aziendale dedicato ai dipendenti di Asst Sette Laghi, al momento sono già 30 gli operatori che hanno già aderito, e l'avviso è ancora aperto. Asst Sette Laghi ha avviato un'importante iniziativa volta a promuovere benefici per i propri oltre 5.000 dipendenti e per i loro familiari rafforzando il legame con il tessuto economico e sociale del territorio. Con la Determina Dirigenziale del 18 giugno 2025, è stato approvato un primo elenco di collaborazioni attive, sul sito aziendale il dettaglio dei soggetti che vi hanno aderito. Le proposte già formalizzate da oltre 30 operatori economici coprono diversi ambiti, tra cui attività sportive e ricreative, servizi scolastici ed educativi, servizi alla persona, esercizi commerciali e finanziari.

