Professore stroncato dal Covid per i giudici è stata morte sul lavoro | Virus contratto a scuola

Dopo quattro anni di battaglie legali e due processi, la Corte d’Appello ha finalmente riconosciuto che il professore deceduto a causa del Covid ha contratto il virus sul luogo di lavoro. Una vittoria che apre nuove riflessioni sulla tutela dei lavoratori e sul valore della giustizia in tempi drammatici. Ma quanto costano davvero le battaglie per riconoscere i diritti?

Ci sono voluti quattro anni e due processi per riconoscere come il contagio da Covid fosse avvenuto a scuola e che, di conseguenza, la sua morte andasse considerata un infortunio sul lavoro. I giudici della sezione lavoro della Corte d'Appello - Michele De Maria (estensore), Maria Di Marco.

