Processo sugli stipendi ai portaborse dubbi di costituzionalità

Un dibattito acceso scuote il mondo politico e giudiziario: secondo la Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, una disposizione del decreto P.a. potrebbe essere incostituzionale, sollevando dubbi sulla legittimitĂ degli stipendi ai portaborse. Tuttavia, il processo in corso a Napoli, con 17 imputati tra consiglieri e altri protagonisti, mette in discussione un danno erariale di 3,6 milioni di euro. Quale futuro attende questa delicata questione?

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe incostituzionale, secondo la Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, la disposizione inserita nel decreto P.a., convertito in legge a inizio maggio, sulla quale si poggiano gli atti depositati a Napoli lo scorso 6 giugno in occasione del processo in cui viene ipotizzato un danno erariale da 3,6 milioni di euro. Il procedimento giudiziario vede davanti al giudice 17 persone tra consiglieri regionali in carica ed ex, insieme con quattro dirigenti: si tratta del processo sui compensi ai portaborse del Consiglio regionale che prenderĂ il via il prossimo 26 giugno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it