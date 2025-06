Processo shock | cinquanta realtà animaliste unite contro l' omicidio di Amarena

Un'ondata di solidarietà e giustizia scuote l'Abruzzo: cinquanta associazioni animaliste, insieme alla Regione e al Comune, chiedono giustizia per l'orsa Amarena, vittima di un tragico omicidio nel Parco nazionale. La mobilitazione senza precedenti sottolinea l’urgenza di fermare simili barbarie e di proteggere le meraviglie della natura. Il processo, rinviato al 18 luglio, segna un passo fondamentale verso una maggiore tutela degli animali e dell'ambiente.

L'Aquila - Cinquanta associazioni, Regione Abruzzo e Comune chiedono costituzione di parte civile per l’uccisione dell’orsa Amarena, rinvio al 18 luglio per decisione. Il Tribunale di Avezzano ha registrato oggi una mobilitazione senza precedenti: 50 associazioni animaliste hanno presentato istanza per costituirsi parte civile nell’udienza pre?dibattimentale relativa all’uccisione dell’orsa Amarena, avvenuta nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Contestualmente alla richiesta, la Regione Abruzzo e il Comune di Villalago si sono anch’essi uniti all’iniziativa. L'episodio risale alla notte del 31 agosto 2023, quando il 57enne Andrea Leombruni ha sparato all’orsa, simbolo della biodiversità locale, nei pressi di San Benedetto dei Marsi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Processo shock: cinquanta realtà animaliste unite contro l'omicidio di Amarena

