Processo portaborse la Corte dei Conti valuta l’incostituzionalità della nuova norma

La Corte dei Conti si prepara a esaminare una questione cruciale: la nuova norma inserita nel decreto P.A. potrebbe essere incostituzionale. Questa disputa legale, che vede coinvolti numerosi consiglieri regionali e un presunto danno erariale di 3,6 milioni di euro, si apre a Napoli con il processo previsto per il 26 giugno. Riuscirà la giustizia a fare chiarezza su un tema tanto delicato quanto fondamentale per la trasparenza e l’etica pubblica?

NAPOLI, 24 GIUGNO – Potrebbe essere incostituzionale, secondo la Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, la disposizione inserita nel recente decreto P.A., convertito in legge a inizio maggio, sulla quale si fondano gli atti depositati a Napoli lo scorso 6 giugno nel procedimento per un presunto danno erariale da 3,6 milioni di euro. Il processo, che prenderĂ il via il 26 giugno, coinvolge 17 persone tra consiglieri regionali, in carica ed ex, e quattro dirigenti del Consiglio regionale della Campania, accusati di aver pagato indebitamente i collaboratori (portaborse) come dirigenti tra il 2019 e il 2022.

