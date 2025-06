Processo all’amico di Ramy Elgaml | i carabinieri che inseguirono lo scooter si costituiranno parte civile

In un caso che scuote l’opinione pubblica, i carabinieri coinvolti nell'inseguimento di Ramy Elgaml si preparano a costituirsi parte civile, mentre le indagini gettano una luce complessa sulla vicenda. Tra accuse, consulenze e attese di giustizia, si apre un nuovo capitolo che potrebbe segnare una svolta nel percorso di verità e responsabilità. La giustizia italiana si prepara a fare luce su un episodio tragico e ancora avvolto dal mistero.

Milano, 24 giugno 2025 – Da una parte indagati – ma con una consulenza cinematica che li scagiona – in un fascicolo. Dall’altra persone offese e, a quanto pare, pronte a chiedere di costituirsi come parte civile in un procedimento “gemello”. Parliamo dei carabinieri coinvolti nella vicenda di Ramy Elgaml, il diciannovenne egiziano morto il 24 novembre scorso dopo essersi schiantato al termine di un inseguimento fra i militari dell’Arma e lo scooter guidato da un amico del ragazzo. Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che nella notte tra sabato e domenica si è schiantato con lo scooter mentre era inseguito dai carabinieri, in una foto tratta dal suo profilo Facebook. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Processo all’amico di Ramy Elgaml: i carabinieri che inseguirono lo scooter si costituiranno parte civile

