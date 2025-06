Processo a Sargent Larsen | abusi e unghie strappate

Il processo a Sargent Larsen, il celebre tuffatore olimpico, scuote l'opinione pubblica con accuse agghiaccianti di abusi e violenze. L'ex fidanzata 15enne racconta dettagli sconvolgenti, tra cui un episodio particolarmente crudo: le unghie strappate. Una vicenda che solleva inquietanti interrogativi sulla tutela dei minori e sulla trasparenza nello sport. Restate con noi per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

