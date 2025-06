processo a michael jackson a sedici anni dalla sua morte

Sedici anni dopo la scomparsa di Michael Jackson, l’icona del pop che ha rivoluzionato la musica mondiale, Sky sceglie di approfondire un lato meno noto del suo incredibile percorso: il controverso processo del 2005. Una narrazione potente che rivela le sfumature più complesse della vita di una star che ha saputo incantare milioni di fan, ma anche affrontare sfide giudiziarie tumultuose. La docuserie intende offrire uno sguardo obiettivo e rispettoso su un capitolo cruciale della sua storia.

Il 25 giugno 2009 moriva Michael Jackson, ineguagliabile icona del pop che con le sue canzoni e la sua presenza scenica ha cambiato il mondo della musica. A sedici anni di distanza Sky decide di celebrarlo con una docuserie, che però non ripercorre i suoi successi bensì il momento più nero della sua vita, ovvero il processo penale del 2005 che lo vide accusato di abusi su minori. Processo a Michael Jackson, il cui titolo originale è The People vs. Michael Jackson, è composta da due episodi da 90 minuti ed andrà in onda in prima visione assoluta da mercoledì 25 giugno alle 22.00 su Sky Crime. Ripercorre quello che è stato uno dei casi giudiziari più discussi del XXI secolo, che cambiò la vita dell’artista ed avvicinò il pubblico ad un tema fino ad allora poco discusso, ma diventato negli anni di normale e drammatica amministrazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it