Problemi all’Alta Velocità ritardi oltre i 60 minuti per un guasto tecnico sulla Napoli-Roma | i treni coinvolti e le alternative

Un nuovo guasto tecnico ha causato ritardi superiori ai 60 minuti sui treni dell’Alta Velocità tra Napoli e Roma, creando disagi su più direttrici. L’incidente di oggi, avvenuto all’altezza di Anagni, ha paralizzato i collegamenti principali, lasciando pendolari e viaggiatori in attesa di soluzioni alternative. In questo clima di continui disservizi, è fondamentale conoscere le opzioni disponibili per tornare a muoversi senza stress. Scopriamole insieme.

L’ennesimo guasto tecnico alle reti ferroviarie ha mandato in tilt il servizio dell’Alta Velocità in tutta Italia. L’ultimo di una certa gravità si era verificato appena una settimana prima. Oggi, 24 giugno, intorno alle 9.00, all’altezza della stazione di Anagni, un problema alla rete elettrica ha bloccato le direttrici Napoli-Roma, Milano-Salerno e Salerno-Venezia. A Roma Termini, dove i disagi sarebbero maggiori essendo il crocevia ferroviario di quelle tre linee, i tabelloni indicano ritardi che superano i 120 minuti. Ritardi oltre i 60 minuti, i treni coinvolti. Non sono pochi i convogli direttamente impattati dal rallentamento della linea. 🔗 Leggi su Open.online

Guasto sulla linea di Alta velocità, Roma-Napoli,treni cancellati e ritardi fino a 100 minuti. La circolazione torna a essere fortemente rallentata dalle ore 13,10 per un inconveniente tecnico alla linea ad Anagni. Vai su X

