Primi riconoscimenti anagrafici dopo anni di divieti nel capoluogo ligure La sindaca organizza cerimonia ufficiale per undici bambini di famiglie omogenitoriali La città si allinea a Milano Bologna e Torino

A Genova, dopo anni di divieti, finalmente si apre un nuovo capitolo per le famiglie omogenitoriali. La sindaca Silvia Salis organizza una cerimonia ufficiale per undici bambini figli di due mamme, segnando un passo importante verso inclusione e diritti. Un momento che testimonia come, con coraggio e determinazione, le città possano evolversi e abbattere barriere spesso considerate insormontabili. La rivoluzione civile è già in atto: il futuro delle famiglie arcobaleno si costruisce anche qui.

U ndici bambini, figli di due mamme, saranno protagonisti domani di una cerimonia ufficiale, a Genova. Un momento celebrativo impensabile fino a poche settimane fa. La cittĂ aveva sempre chiuso le porte alle famiglie arcobaleno. Poi, qualcosa è cambiato. Con l’arrivo della nuova amministrazione guidata da Silvia Salis, l’approccio è stato completamente ribaltato e dove c’erano rigidi vincoli normativi oggi si aprono nuovi spiragli di legalitĂ e diritti. Genova esce così dall’isolamento in cui si era chiusa, consentendo alle famiglie omogenitoriali di essere finalmente, anche per le istituzioni, quello che sono nel loro quotidiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Primi riconoscimenti anagrafici dopo anni di divieti nel capoluogo ligure. La sindaca organizza cerimonia ufficiale per undici bambini di famiglie omogenitoriali. La cittĂ si allinea a Milano, Bologna e Torino

In questa notizia si parla di: ufficiale - cerimonia - undici - bambini

Pallone d’Oro 2025, ecco la data ufficiale della cerimonia! Grande novità in arrivo in questa edizione - Il Pallone d’Oro 2025 si avvicina con una grande novità : la cerimonia si terrà il 22 settembre al Théâtre du Châtelet di Parigi.

Ecco le immagini della cerimonia di Premiazione del 28° Torneo mondiale Manlio Selis. Alessandro Alciato #torneoselis2025 Vai su Facebook

Figli con due mamme: a Genova Silvia Salis riconosce le famiglie arcobaleno; Genova, domani la sindaca Salis registrerĂ i primi bambini nati da coppie di donne; La sindaca Salis registra i bambini nati da coppie di donne. Il centrodestra lo impediva da 7 anni.

Figli con due mamme: a Genova Silvia Salis riconosce le famiglie arcobaleno - La sindaca organizza cerimonia ufficiale per undici bambini di famiglie omogenitoriali. iodonna.it scrive

Sindaca Salis: “Via libera alla registrazione di figli nati da coppie di donne” - Il cambio di rotta della nuova amministrazione. Come scrive genova.repubblica.it