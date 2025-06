Prima ondata di caldo africano picchi fino a 40 gradi | Foggia tra le città più roventi d' Italia

L’Italia si prepara a vivere la prima ondata di caldo africano, con temperature che raggiungeranno picchi fino a 40°C a Foggia, tra le città più roventi. Un inizio d’estate segnato dal grande caldo, come annunciato da Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. L’anticiclone subtropicale si espanderà su gran parte dell’Europa centro-meridionale, portando anomalie termiche che supereranno i 10-12°C rispetto alla norma, un fenomeno che promette di ridefinire i confini dell'estate italiana.

Sarà un inizio d'estate all'insegna del grande caldo. Come preannuncia Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, l'anticiclone subtropicale, nei prossimi giorni, sarà protagonista non solo in Italia ma anche su gran parte dell'Europa centro-meridionale, "con anomalie termine anche oltre i 10-12°C tra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Prima ondata di caldo africano, picchi fino a 40 gradi: Foggia tra le città più roventi d'Italia

In questa notizia si parla di: caldo - italia - prima - ondata

Meteo, in arrivo la prima ondata di caldo sull’Italia con picchi di oltre 34 gradi: dove e quando è prevista - L'estate anticipa il suo arrivo in Italia! Con l'anticiclone africano in azione, dal 30 maggio al 2 giugno, preparatevi a temperature che sfiorano i 34 gradi.

Domani sera, sabato 21 giugno 2025, non perdetevi la previsione settimanale! Anticipo che ci sarà la prima ondata di caldo intenso sull'Italia. Al momento ci sono ancora dubbi sulla durata dell'anticiclone, per questo non posto nulla oggi. Io le previsioni le fac Vai su Facebook

Meteo Italia: archiviata la prima ondata di calore, in arrivo temporali e clima più gradevole; Prima ondata di caldo africano, picchi fino a 40 gradi: Foggia tra le città più roventi d'Italia; Arriva la prima ondata di caldo africano su tutta l'Italia.

Prima ondata di caldo africano, picchi fino a 40 gradi: Foggia tra le città più roventi d'Italia - Il capoluogo daunio si candida a essere una delle città più roventi d'Italia, con le massime che oscilleranno tra ... Lo riporta foggiatoday.it

"Ondata di caldo africano su mezza Europa, sino a 40°C anche in Italia" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com