Prima maturità del Gastel I 13 pionieri dell’artistico in trasferta al Caravaggio

Il liceo artistico Gastel compie un passo storico con la sua prima maturità, trasferendosi temporaneamente al liceo Caravaggio di via Prinetti. Quindici giovani pionieri, simbolo di un percorso in evoluzione, vivono un’esperienza unica in attesa del nuovo edificio in fase di costruzione, finanziato dal PNRR. Questa trasferta rappresenta non solo un momento di crescita educativa, ma anche l’inizio di una nuova era per il futuro dell’arte e della formazione nel nostro territorio.

Prima maturità per il liceo artistico Gastel. Una maturità in trasferta per 13 pionieri del corso pomeridiano, ospiti del liceo Caravaggio di via Prinetti, che li ha accolti. La loro scuola è in cantiere: il vecchio stabile di via Amoretti è stato abbattuto, sta sorgendo quello nuovo (creato da Città Metropolitana con fondi del Pnrr ) che tra un anno ospiterà i primi esami di Stato e anche i liceali del corso artistico diurno, nato sotto l'ala dell'istituto Frisi di Quarto Oggiaro per far fronte al boom di iscrizioni nei licei artistici milanesi e dedicato al fotografo Giovanni Gastel. "Ringraziamo tantissimo il Caravaggio, che ci sta ospitando nei suoi bellissimi spazi – sottolinea la professoressa di Moda, Isabella Vergani –.

