Prima di Chanel c’era Rosine | il profumo che cambiò la moda per sempre

Nel 1911 il celebre couturier Paul Poiret rivoluzionò il mondo della profumeria fondando Le Parfums de Rosine, la prima linea di fragranze collegata direttamente a una casa di moda, dedicata alla figlia dello stilista. Un progetto dirompente, anticipatore di un modello che sarebbe diventato lo standard dell’industria del lusso: alla moda si coniugano il profumo, la narrazione, l’immagine, in un’unica esperienza sensoriale. Lanciata con una sontuosa festa mascherata chiamata “La mille et deuxième nuit” nel giugno 1911, Poiret offrì ai suoi ospiti una bottiglia del primo profumo Nuit Persane, in un evento scenografico che trasformava il packaging in oggetto d’arte e firmava l’ingresso di Poiret nell’era del marketing emozionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it