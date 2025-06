Pride 2025 divieto di vendita di alcol vetro e lattine lungo il percorso della parata

Il Pride di Milano 2025 si prepara a essere un evento iconico, ma con regole chiare per garantire sicurezza e rispetto. Il prefetto Claudio Sgaraglia ha infatti disposto il divieto di vendita e consumo di bevande in vetro e lattina lungo il percorso della parata, includendo alcolici e superalcolici. Questa misura mira a creare un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti i partecipanti. Continua a leggere per scoprire tutte le novità e le modalità di partecipazione.

Vietati gli alcolici e in generale le bevande in vetro o lattina durante il Pride di Milano, che si svolgerà sabato 28 giugno. Lo ha stabilito il prefetto Claudio Sgaraglia, disponendo i divieti di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sia in forma fissa sia ambulante. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Pride 2025, divieto di vendita di alcol, vetro e lattine lungo il percorso della parata

