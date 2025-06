Prezzi delle case | di quanto crescono a Bologna e in provincia

Il mercato immobiliare a Bologna e in provincia sta vivendo una fase di forte ripresa: le compravendite aumentano e i prezzi al metro quadro sono in crescita, specialmente nella provincia. Ma quali sono le tendenze attuali e le previsioni per il resto dell’anno? Scopriamo insieme le analisi di Scenari Abitativi e Abitare Co, per capire come evolverà il settore immobiliare in questa fase di rinascita.

Le compravendite delle abitazioni sono in decisa ripresa in tutto il territorio bolognese, soprattutto nella provincia, così come i prezzi al metro quadro. Le tendenze attuali e le previsioni sul mercato immobiliare per l'anno in corso: la situazione analizzata da Scenari Abitativi e Abitare Co. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prezzi delle case: di quanto crescono a Bologna e in provincia

In questa notizia si parla di: prezzi - provincia - case - crescono

Prezzi delle case più alti e affitti al ribasso. Il quadro aretino - Nel contesto immobiliare della provincia di Arezzo, si evidenzia un paradosso: i prezzi delle case raggiungono livelli record, mentre gli affitti mostrano una tendenza al ribasso.

Translate postLE VENDITE DI CASE CRESCONO LEGGERMENTE (The Wall Street Journal, Nicole Friedman, 24 giugno 2025) Le vendite di case esistenti negli USA sono salite dello 0,8% a maggio, superando le attese di un calo dell’1,3%, ma restano a live Vai su X

Set a prova di estate Lo sappiamo, i bambini crescono a vista d'occhio e i vestiti sembrano scomparire nel nulla. Ma niente paura, con i set KIABI sarà tutto più facile e soprattutto a piccoli prezzi Scopri di più -> https://shorturl.at/7DzxL #kiabi_italiaofficial #s Vai su Facebook

Case nuove, nelle città medie crescono prezzi e compravendite; Crescono i prezzi per le case e gli affiti in Friuli Venezia Giulia: le città più care; Case, crescono affitti e prezzi di vendita a Lecco.

Prezzi delle case: di quanto crescono a Bologna e in provincia - Le compravendite delle abitazioni sono in decisa ripresa in tutto il territorio bolognese, soprattutto nella provincia, così come i prezzi al metro quadro. ilrestodelcarlino.it scrive

Le previsioni sul mercato immobiliare a Bologna e provincia - 660 abitazioni, in relazione a un incremento dell’offerta presente sul mercato di circa il 2,3 per cento, che portano l’assorbim ... Scrive ilrestodelcarlino.it