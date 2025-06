Previsione prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi | stanziati 72 milioni

La Regione Campania si impegna con 72 milioni di euro per un piano ambizioso: prevenzione, previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2025-2027. La delibera 368 del 16 giugno definisce le strategie e le risorse fondamentali per proteggere il nostro patrimonio naturale. Per il 2025, in particolare, lo sforzo sarà orientato a rafforzare le misure di intervento e sensibilizzazione, garantendo un territorio più sicuro e resiliente.

