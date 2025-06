Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi c' è l' ordinanza del sindaco

Prevenire e combattere gli incendi boschivi è una sfida cruciale per la tutela del nostro territorio e della sicurezza di tutti. In risposta alla segnalazione del Ministro per la Protezione civile, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha emanato l'ordinanza C 232 L, rafforzando le misure di prevenzione e intervento. La collaborazione di cittadini e istituzioni è fondamentale: scopriamo insieme come contribuire a preservare il nostro patrimonio naturale.

In seguito alla nota con la quale il 16 giugno scorso il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare ha indicato che il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi decorre a far data dal 15 giugno e sino a tutto il 15 ottobre dell'anno 2025, il sindaco Giuseppe Falcomatà.

