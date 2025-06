Prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari ad Arezzo allo Sportello di ascolto di Acb social inclusion

Arezzo apre le sue porte alla prevenzione con una giornata dedicata alla salute! Lo Sportello di ascolto di ACB Social Inclusion ha ospitato ieri un evento gratuito per sensibilizzare sulla prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari, coinvolgendo sanitari volontari e supporto culturale. Un passo importante verso una comunità più consapevole e salutare, dimostrando che la prevenzione inizia dall'informazione e dalla solidarietà .

Arezzo, 24 giugno 2025 –  Si è tenuta ieri la prima giornata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e del diabete presso lo Sportello di ascolto di ACB SOCIAL INCLUSION. Grazie a un gruppo di sanitari, presenti a titolo personale e volontario, e con l’aiuto della nostra mediatrice linguistico-culturale, Shanaz Parvin, con decennale esperienza in ambito sanitario, è stata offerta la possibilità agli utenti dello Sportello di ascolto di ACB SOCIAL INCLUSION di compilare un test di valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare e del diabete, individuando sia i fattori legati alla familiarità con queste patologie e allo stile di vita, sia attraverso la rilevazione di glicemia, pressione arteriosa e calcolo del BMI (Body Mass Index). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari ad Arezzo allo Sportello di ascolto di Acb social inclusion

