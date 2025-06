Presso il Real Albergo dei Poveri di Napoli sono stati inaugurati i laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi

Nel cuore di Napoli, il Real Albergo dei Poveri si trasforma in un fulcro di innovazione e creatività con l'apertura dei laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi. Quattro aree dedicate a imprese creative, cultura e artigianato offrono uno spazio all’avanguardia per sperimentare e innovare, favorendo la competitività locale. Un progetto che apre nuove frontiere e opportunità per il futuro del territorio, portando Napoli al centro della rivoluzione tecnologica.

Napoli, 23 giu. (askanews) – Presso il Real Albergo dei Poveri di Napoli sono stati inaugurati i laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi: quattro le aree dedicate alle imprese creative e culturali e al mondo dell'artigianato, per sperimentare, innovare e accrescere la competitività dei propri prodotti. Più di 1.200 metri quadrati riqualificati e attrezzati con sistemi all'avanguardia ospitano ora laboratori su Metaverso, Gaming, Storytelling Digitale e Web 3.0.

