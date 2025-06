Presìdio del libro di Noicàttaro | in programma tante attività e temi sulla condivisione accoglienza e inclusione

Nel cuore di Noicàttaro (BA), il progetto "Sassi nello stagno" prende vita attraverso un coinvolgente percorso culturale intitolato “Un libro per tutti”. Inaugurato con entusiasmo, questo evento promuove attività e temi fondamentali come condivisione, accoglienza e inclusione. Frutto di collaborazione tra Comune, Biblioteca DiVittorio, scuole e associazioni locali, rappresenta un esperimento innovativo che mira a rafforzare il senso di comunità. Un’iniziativa che invita tutti a scoprire il potere della cultura come ponte tra le persone.

