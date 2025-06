Presidenza di Asm ore calde In pole Angiolini e Casarola

Le ore calde di consultazioni e trattative a Codogno stanno finalizzando la scelta del nuovo presidente di ASM, un ruolo cruciale per il futuro della multiservizi di viale Trieste. Tra i nomi in pole position, Angiolini e Casarola si contendono la leadership, mentre il sindaco scioglierà le riserve nelle prossime ore. La decisione definitiva, attesa entro giovedì, segnerà un passo importante nel percorso strategico della società . Restate sintonizzati per scoprire chi guiderà ASM nei prossimi anni.

Ore decisive, a Codogno, per la nomina del nuovo presidente di Asm che dovrà essere decisa entro giovedì quando l'assemblea dei soci ratificherà la scelta del sindaco. Il primo cittadino scioglierà la riserva oggi o domani dopo che il tavolo politico allargato a tutti i partiti del centrodestra, riunitosi ieri sera, avrà dato indicazioni precise circa il nominativo che dovrà reggere le sorti della multiservizi di viale Trieste per il prossimo triennio. Si chiude dunque la presidenza di Andrea Negri, in quota Lega, che contestualmente dirà addio anche alla sua esperienza partitica. Ultimati i termini di presentazione delle candidature, ora il sindaco avrà la possibilità della scelta che non sembra proprio dover cadere su un esponente leghista.

