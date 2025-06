Presidente della Provincia Di Costanzo | Votate liberamente senza condizionamenti

cittadini desiderosi di un cambiamento concreto. Con incontri aperti e dialogo diretto, Di Costanzo si impegna a ascoltare le esigenze di ogni comunità, promuovendo una leadership trasparente e partecipativa. È il momento di scegliere con libertà e consapevolezza: votate senza condizionamenti, per una provincia di Caserta più forte e unita.

Continuano senza sosta gli incontri di Angelo Di Costanzo con i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia di Caserta. La proposta trasversale del candidato del centrodestra, che punta al ritorno per una provincia più forte e autorevole, sta raccogliendo un entusiasmo crescente tra gli. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Presidente della Provincia, Di Costanzo: "Votate liberamente, senza condizionamenti"

Presidente della Provincia, Noi Moderati propone Di Costanzo - Angelo Di Costanzo, già presidente della Provincia di Caserta (2015-2016) e attuale sindaco di Alvignano, è il candidato proposto da Noi Moderati per le prossime elezioni provinciali.

