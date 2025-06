Presentazione del libro ' Ti ci devo portare in Sicilia'

Sabato 28 giugno 2025, alle 19.00, Piazza dei Libri si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con la presentazione del libro di Ilenia Curiale, "Ti ci devo portare in Sicilia". Un viaggio tra ricordi, paesaggi e sapori che solo questa meravigliosa isola sa offrire. Lasciatevi catturare dalle parole di Ilenia, pronti a scoprire le magie della Sicilia e ad immergervi in un’avventura indimenticabile. Vi aspettiamo!

Sabato 28 giugno 2025, a partire dalle ore 19.00, appuntamento a Piazza dei Libri per la presentazione del libro di Ilenia Curiale dal libro 'Ti ci devo portare in Sicilia'. Ilenia Curiale ci accompagnerà in viaggio tra le emozioni che solo la nostra Isola sa regalarci ad ogni passo e ad ogni.

