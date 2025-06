Presentazione del libro ' Senza spegnere la voce'

Venerdì 27 giugno alle ore 19.00, Piazza dei Libri ospiterà la presentazione di "Senza spegnere la voce" di Giorgia Landolfo. Un’occasione imperdibile per esplorare temi cruciali come corpo, potere e diritti femminili, attraverso le parole di un’autrice appassionata e coinvolgente. Un incontro che invita alla riflessione e all’empowerment, perché la voce delle donne merita di essere ascoltata. Non mancate!

