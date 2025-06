Presentato a Roma l' indice che misura le performance ambientali delle città Rimini capofila del progetto

Presentato a Roma, Wa2nna-Best è l’indice rivoluzionario che valuta le performance ambientali delle città italiane, offrendo uno strumento chiaro e affidabile per guidare le politiche sostenibili. Con Rimini capofila, questo sistema integrato basato su dati misurabili supporta decisioni più efficaci, promuovendo un futuro più verde. Ed è solo l’inizio di un nuovo modo di concepire la tutela ambientale a livello urbano.

Un sistema per valutare in modo integrato le politiche ambientali, costruito su dati misurabili, facilmente leggibili e utilizzabili per supportare le decisioni degli enti. Questo è Wa2nna-Best, l'indice innovativo presentato a Roma nell'ambito dell'incontro nazionale del progetto "Life Help".

In questa notizia si parla di: presentato - roma - indice - ambientali

