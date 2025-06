PRESENTATA LA BUSTA | OFFERTA UFFICIALE PER ORGANIZZARE SANREMO 2026 | è iniziata una nuova era | Da quest’anno cambia tutto

Sanremo 2026 si avvicina, e con esso una rivoluzione che cambierà il volto del Festival come lo conosciamo. Dopo il clamoroso successo di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti, e la vittoria di Olly, l'evento si prepara a inaugurare una nuova era ricca di novità e sorprese. È il momento di scoprire la busta offerta ufficiale e svelare cosa riserva il futuro del più amato festival della musica italiana.

Novità importantissime dal prossimo Festival di Sanremo e per il futuro, una vera e propria rivoluzione che era annunciata. Il Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti, ha registrato un notevole successo di pubblico, proseguendo sulla scia degli eccellenti ascolti delle edizioni targate Amadeus. La formula, ormai consolidata, ha saputo intrattenere un’ampia fetta di spettatori. La vittoria finale è andata al giovane artista Olly, che ha trionfato con la sua “Balorda Nostalgia”. Il secondo classificato, Lucio Corsi, ha avuto l’onore di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “PRESENTATA LA BUSTA: OFFERTA UFFICIALE PER ORGANIZZARE SANREMO 2026”: è iniziata una nuova era | Da quest’anno cambia tutto

Il Festival di Sanremo rimane alla Rai: sua l’unica offerta presentata - Il Festival di Sanremo rimane affidato alla Rai, che ha presentato l’unica offerta al bando. Nonostante il grande clamore e i ricorsi, alla fine la decisione è ormai definitiva: il servizio pubblico sarà ancora protagonista dal 2026 al 2028.

