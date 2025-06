Presentata la BMX Week Padova 2025 | cinque giorni di gare

È stata svelata questa mattina a Palazzo Moroni a Padova l’attesa BMX Week Padova 2025, un evento che promette cinque giorni di adrenalina e spettacolo. Organizzata dai Panther Boys Padova con il presidente Ezio Piovesan, la manifestazione offrirà due giornate di competizioni internazionali e altri due dedicati ai Campionati nazionali, consolidando la città come capitale mondiale della bicicletta. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di sport e adrenalina!

E' stata presentata questa mattina a Palazzo Moroni a Padova l'edizione 2025 della BMX Week Padova. La manifestazione, messa in cantiere anche quest'anno dai Panther Boys Padova del Presidente Ezio Piovesan, comprenderà due giornate di gara internazionale, due giornate dedicate ai Campionati.

