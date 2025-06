Prende a schiaffi una coetanea e pubblica il video sui social | denunciata una ragazzina di Napoli

Una scena di violenza che ha sconvolto la comunità napoletana, ora al centro di un acceso dibattito sulla tutela dei minori e sul ruolo dei social media. La denuncia arriva da Sant’Antimo, dove una ragazzina è stata ripresa mentre aggrediva un’altra in modo brutale, mettendo in evidenza la necessità di intervenire precocemente per prevenire simili episodi. Quello che è accaduto deve far riflettere: come possiamo proteggere i nostri giovani e promuovere un comportamento rispettoso?

Una violenta spinta, una raffica di schiaffi e poi il trascinamento. È la scena immortalata in un video, fatto con il cellulare di uno dei presenti e poi diventato virale, che riprende in pieno un'aggressione subita da una ragazzina da parte di un'altra giovane nel comune di Sant'Antimo, nel Napoletano. La violenza si è interrotta solo grazie all'intervento di un giovane, che si è messo tra le due per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, a cui si è rivolta la madre della vittima per presentare denuncia. A diffondere il video è stata la giovane responsabile dell'aggressione, che lo ha pubblicato sul profilo Instagram con una didascalia che recita "Nu pacchero e sta 'nderr'" (uno schiaffo e va a terra), seguita da un'emoji di una risata.

