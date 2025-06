Premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza | candidatura promossa dalla Regione Puglia L' annuncio del presidente Michele Emiliano

La Regione Puglia si unisce alla voce della speranza e della solidarietà, promuovendo la candidatura al Nobel per la Pace dei bambini di Gaza. Un gesto che celebra il coraggio di chi, nonostante le sofferenze, continua a credere in un futuro di pace e giustizia. Il presidente Michele Emiliano ha annunciato questa iniziativa, testimoniando l’impegno della nostra regione nel promuovere valori di umanità e speranza. Perché questi piccoli guerrieri meritano il riconoscimento più alto, un passo fondamentale verso un domani migliore.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, comunica che “raccogliendo le sollecitazioni di cittadini, intellettuali, sindacalisti, studenti e della Fondazione “Isola che non c’è”, la Regione Puglia ha deciso di farsi promotrice della candidatura al premio Nobel per la Pace dei bambini di Gaza, che in questi anni hanno sopportato il martirio di migliaia e migliaia di loro, per aver difeso l’indipendenza e la libertà del loro Paese”. L'articolo Premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza: candidatura promossa dalla Regione Puglia L'annuncio del presidente Michele Emiliano proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza: candidatura promossa dalla Regione Puglia L'annuncio del presidente Michele Emiliano

