Premio Hippo Restaurants Prima TQQ della stagione

Questa sera, l’Ippodromo del Savio si trasforma in un palcoscenico di emozioni per celebrare San Giovanni con il Premio Hippo Restaurants, aprendo ufficialmente la stagione estiva di trotto a Cesena. La prima corsa Tris Quarté Quinté promette suspense e spettacolo, coinvolgendo sedici cavalli e appassionati pronti a vivere momenti indimenticabili. Un evento imperdibile che segna l’inizio di un’estate all’insegna dell’adrenalina e della passione ippica.

Questa sera l' Ippodromo del Savio festeggerà San Giovanni ospitando la prima delle tante corse Tris Quarté Quinté che animeranno la stagione del trotto estivo cesenate. In particolare oggi la corsa in questione farà anche da apripista del cartellone, augurando il benvenuto al pubblico alle 21 prima di lasciare poi spazio alle restanti sei sfide della giornata. La Tris Quarté e Quinté sarà abbinata al Premio Hippo Restaurants: partecipano sedici cavalli suddivisi su due nastri, con duemila metri da percorrere e alcuni esponenti dello start come Explosive Nobel, Danielone e Diochebel tra i più attesi al traguardo, mentre al secondo nastro spiccano le indubbie chance di Eppy, dello specialista in questa tipologia di corse Attenti Al Lupo e di Jerominus Turgot, francese che veste i colori della scuderia Santese.

Premio Hippo Restaurants. Prima TQQ della stagione; Ippica, Ippodromo di Cesena: martedì 24 giugno, prima TQQ della stagione con il Premio Hippo Restaurants; Ippica, all'Ippodromo Snai San Siro è tempo di Gran Premio con il Nazionale e il Nazionale Filly. Riunione in notturna dalle ore 19 con sette corse.

Premio Hippo Restaurants. Prima TQQ della stagione - Come sempre all'Ippodromo del Savio l'intrattenimento sarà per tutti, a partire dai più piccoli visitatori, che potranno cimentarsi col 'battesimo della sella' in groppa ai pony, visitare le scuderie ...