Premio Chiara Giovani 2025 due studenti bergamaschi in finale con i loro racconti inediti

Due giovani promesse bergamasche si contendono il prestigioso Premio Chiara Giovani 2025, portando in finale i loro racconti inediti. Nicola Buttarelli e Annagiulia Sciarrone rappresentano il talento emergente di questa edizione, dimostrando che la passione per la scrittura continua a fiorire nel cuore della nostra provincia. La loro partecipazione testimonia come l’arte narrativa sia ancora viva e vibrante tra i giovani italiani, aprendo nuove strade alla letteratura nazionale e internazionale.

Due studenti bergamaschi tra i 25 finalisti al Premio Chiara Giovani 2025. Si tratta di Nicola Buttarelli, 2005 di Bergamo studente dell'Accademia Belle Arti Brera a Milano, e Annagiulia Sciarrone, 2006, di Rota d'Imagna studentessa del Sarpi in CittĂ Alta. La competizione è la sezione del rinomato Premio letterario "Piero Chiara" – fondato nel 1989, maggior concorso italiano dedicato al racconto) – riservata a concorrenti italiani e svizzeri tra i 15 ei 20 anni d'etĂ . In questa edizione i partecipanti dovevano cimentarsi nella scrittura di un racconto breve dalla traccia "Luogo". La partecipazione è stata eccezionale, con 221 racconti pervenuti alla segreteria del Premio da tutta Italia e dal Canton Ticino.

