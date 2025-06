Premio Cento linguaggi per l' educazione | sul podio anche una giovane artista reggina

Dopo due edizioni di grande successo, la terza si apre con entusiasmo, premiando giovani talenti come una promettente artista reggina. Il premio "Cento linguaggi per l’educazione" continua a essere un faro di innovazione culturale, incoraggiando creatività e coinvolgimento nel dialogo sull’educazione. Un’iniziativa che, attraverso molteplici forme espressive, avvicina le nuove generazioni a un futuro ricco di opportunità e scoperte, rafforzando il ruolo fondamentale dell’arte e della cultura nel nostro tessuto sociale.

Dopo il successo delle due precedenti edizioni, l’impresa sociale Stripes e l’associazione Salvatore Guida hanno portato a termine anche la III edizione del premio "Cento linguaggi per l’educazione" che mira a promuovere la produzione culturale, la fruizione e la divulgazione del tema. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Premio Cento linguaggi per l'educazione: sul podio anche una giovane artista reggina

In questa notizia si parla di: premio - cento - linguaggi - educazione

Calcio ed educazione, il Premio Brembo con 500 ragazzi. Antonio Percassi: “Lasciate giocare i vostri figli” - L'evento Premio Brembo ha riunito a Zingonia circa 500 giovani calciatori, tecnici e dirigenti, celebrando la sinergia tra Atalanta e Brembo.

Premio Cento linguaggi per l'educazione: sul podio anche una giovane artista reggina; Tre progetti vincitori “Cento linguaggi per l’educazione”; Una studentessa toscana trionfa al Premio 'Cento linguaggi per l’educazione'.

Una studentessa toscana trionfa al Premio 'Cento linguaggi per l’educazione' - Dopo il successo delle due precedenti edizioni, l’impresa sociale Stripes e l’Associazione Salvatore Guida hanno portato a termine anche la III edizione ... Riporta gonews.it

Stripes, la terza edizione del premio "Cento linguaggi per l'educazione" - Stripes, la terza edizione del premio "Cento linguaggi per l'educazione" Dopo il successo delle due precedenti edizioni, l’impresa sociale Stripes e l’Associazione Salvatore Guida si preparano ... affaritaliani.it scrive