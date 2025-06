Premiato studio dell’Università sulla valutazione delle performance nel sistema penitenziario minorile

L'università di Parma si distingue ancora una volta nel panorama accademico, ricevendo il prestigioso Best Paper Award al XII Workshop della rivista Azienda Pubblica. Questo riconoscimento premia un approfondito studio condotto dallo studio dell’Università sull’efficacia delle performance nel sistema penitenziario minorile, confermando l'impegno e l'eccellenza della ricerca italiana nel settore pubblico. Un risultato che sottolinea la rilevanza e l'innovazione del lavoro di Marco e del suo team, aprendo nuove prospettive nel campo.

