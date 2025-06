Preghiera della sera del 24 Giugno 2025 | Donami un sonno tranquillo

Con il cuore colmo di gratitudine, ci prepariamo a concludere questa giornata affidandoci alla misericordia divina. La preghiera della sera del 24 giugno 2025 è un momento di intima connessione con Dio, per chiedere un sonno sereno e rasserenante. Uniamoci nel ringraziamento e nella richiesta di protezione, rivolgendo i nostri pensieri alle potenze celesti che vegliano su di noi e sulle nostre famiglie. Che la pace riempia i nostri sogni e i nostri cuori.

‚ÄúDonami un sonno tranquillo‚ÄĚ. √ą la preghiera della sera da recitare questo Marted√¨ per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra citt√†, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell‚Äôuniverso. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it ¬© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 24 Giugno 2025: ‚ÄúDonami un sonno tranquillo‚ÄĚ

