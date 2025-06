Prefettura di Salerno patto per la sicurezza nei presidi ospedalieri

Oggi a Salerno si è dato un passo importante per la tutela dei nostri ospedali: presso la Prefettura, è stato firmato il patto per la sicurezza nei presidi sanitari. Un'alleanza strategica tra istituzioni volto a garantire ambienti più sicuri per operatori e cittadini. Con questo accordo, si rafforza il contrasto alla violenza e si promuove una sanità più protetta. Ecco come questa iniziativa cambierà il futuro della nostra salute pubblica.

Nella mattinata di oggi, presso la Prefettura, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa "Sicurezza nei presidi ospedalieri " tra il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, Gennaro Sosto e il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", Vincenzo D'Amato, alla presenza del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio e dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Filippo Melchiorre e Luigi Carbone. Alla presentazione del protocollo hanno anche preso parte i rappresentanti degli Ordini professionali dei medici e degli infermieri nonché le Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto sanità, del personale amministrativo, medico, infermieristico e delle altre professioni sanitarie.

