Precipita dal terzo piano a Vienna mentre era con il fidanzato | morta hostess palermitana di 24 anni

Una tragedia sconvolge Vienna e Palermo: Aurora Maniscalco, giovane hostess di 24 anni, perde la vita in un tragico incidente nella capitale austriaca. Mentre era con il suo fidanzato, è precipitata dal terzo piano di un palazzo, suscitando domande e sospetti sulle cause. La polizia austriaca indaga per chiarire se si sia trattato di un incidente o qualcosa di più oscuro. La comunità piange una vita giovane e promettente, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Si trovava a Vienna in compagnia del fidanzato quando, nella notte tra sabato e domenica, intorno all’una, è precipitata dal terzo piano di un palazzo. Aurora Maniscalco, hostess palermitana di 24 anni e residente nella città austriaca da tre anni, è deceduta ieri (23 giugno) per le gravi ferite riportate nella caduta. Lavorava alla Lauda Air. La polizia austriaca, responsabile delle indagini, sospetta che non si sia trattato di un incidente: il ragazzo, 27enne anche lui palermitano e assistente di volo in un’altra compagnia aerea, è già stato ascoltato dagli investigatori. Intanto, i genitori della vittima hanno subito raggiunto la figlia e sono stati accolti dall’ ambasciata italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Precipita dal terzo piano a Vienna mentre era con il fidanzato: morta hostess palermitana di 24 anni

