Precipita da un palazzo a Vienna morta l'hostess italiana Aurora Maniscalco | indaga la polizia austriaca

Una tragica perdita scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana di 24 anni originaria di Palermo, è precipitata dal terzo piano di un edificio nella notte tra sabato e domenica. Nonostante i tempestivi soccorsi, le ferite subite si sono rivelate fatali. Le autorità austriache indagano sul caso, sospettando che possa trattarsi di qualcosa di più di un incidente. La verità sulla tragica vicenda è ancora tutta da scoprire.

