Precari scuola tra immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze | cosa sappiamo finora RISPOSTE AI QUESITI

La stagione delle assunzioni scolastiche si apre tra incertezze e speranze, con precari che attendono risposte chiare su immissioni in ruolo, supplenze e le 150 preferenze. La complessitĂ delle procedure e le scelte da fare coinvolgono insegnanti e famiglie, mentre Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica, fornisce chiarimenti fondamentali per orientarsi in questa fase cruciale. Ecco cosa sappiamo finora e quali sono le risposte ai principali quesiti.

Supplenze, GPS, immissioni in ruolo, presentazione della domanda per le max 150 preferenze: si apre la stagione in cui i docenti precari attendono il ruolo o l'incarico per il 202526. Scelte individuali, ma anche famiglie coinvolte, partenze da organizzare, decisioni da assumere. A rispondere ai quesiti dei nostri lettori Sonia Cannas, docente esperta di normativa scolastica.

