prato tre occasioni di lavoro nel mondo delle professioni tecniche

Se sei un professionista nel settore tecnico alla ricerca di nuove sfide, questa è l’opportunità che fa per te. A Prato, il 24 giugno 2025, Quota Ingegneria apre le porte a tre figure specializzate in progettazione e verifica preventiva, offrendo un ambiente stimolante per far crescere la tua carriera. Non perdere questa occasione di entrare in uno degli studi più rinomati della città e contribuire a progetti di grande impatto.

Prato, 24 giugno 2025 - Un'occasione di crescita professionale per lavorare all'interno di uno degli studi più conosciuti della città. Sono tre le figure professionali ricercate da Quota Ingegneria, società specializzata in progettazione e direzione lavori di infrastrutture stradali, strutture residenziali e industriali, e con una specifica competenza nella verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione dei progetti pubblici. Con sede in viale Vittorio Veneto a Prato, Quota Ingegneria è in possesso della certificazione Iso9001: 2015 che ne attesta la qualità e la competenza nel settore delle verifiche.

