Powell economia solida inflazione scesa ma resta sopra target

Il presidente della Fed Jerome Powell ha sottolineato al Congresso che l'economia americana mantiene una posizione solida, con un'inflazione in rallentamento ma ancora sopra il target. La questione dei dazi resta un'incognita cruciale, il cui impatto potrebbe influenzare ulteriormente la traiettoria economica. In vista della scadenza della pausa di 90 giorni, le prossime mosse della politica monetaria saranno decisive per il futuro del mercato e della crescita USA.

L'economia americana e il mercato del lavoro restano in una "posizione solida": l' inflazione √® rallentata in modo significativo ma resta sopra l'obiettivo. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell al Congresso. Il livello dei dazi determiner√† il loro impatto, ha detto Powell. "Il loro effetto sull'economia resta incerto" per ora, ha spiegato Powell al Congresso in vista di luglio, quando scadr√† la pausa di 90 giorni concessa da Donald Trump sui dazi reciproci. Powell ha ripetuto che la Fed non ha fretta di tagliare i tassi e pu√≤ permettersi di attendere una maggiore chiarezza sull'impatto delle tariffe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Powell, economia solida, inflazione scesa ma resta sopra target

