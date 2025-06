Poste Italiane dal 30 giugno si cambia | anche nell' Agrigentino la nuova app unica

Dal 30 giugno, anche nell’agrigentino, Poste Italiane rivoluziona il modo di gestire i servizi: nasce la nuova app unica. Un solo strumento per consultare, acquistare e attivare prodotti di risparmio, conti BancoPosta e carte, semplificando la vita dei cittadini. Questa innovazione promette di rendere più facile e immediato l’accesso ai servizi postali. È il momento di scoprire come questa evoluzione cambierà il nostro rapporto con Poste Italiane.

