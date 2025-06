Post su Goebbels il sindaco chiede le dimissioni del consigliere

Il sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, ha richiesto ufficialmente le dimissioni di Diego Salvadori, coinvolto in una polemica dopo aver condiviso un post con una citazione attribuita a Joseph Goebbels. La vicenda ha acceso un dibattito acceso sulla responsabilità e i limiti della libertà di espressione in politica. Un caso che mette in discussione i valori fondamentali e la tutela dell’immagine istituzionale. La questione rimane aperta, lasciando spazio a riflessioni profonde sulla nostra società .

Il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati ha formalmente chiesto le dimissioni di Diego Salvadori, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia finito nella bufera dopo aver pubblicato un post con una citazione riconducibile a Joseph Goebbels. "Ho trovato una persona provata. Come sindaco gli ho.

