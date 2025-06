Porto-Al Ahly pari show tra eliminate Che tripletta per il palestinese Abou Ali

Una sfida appassionante tra Porto Al Ahly e l’Eliminate che culmina in un incredibile show, con il palestinese Abou Ali protagonista di una tripletta spettacolare. Il centravanti egiziano infiamma la partita a New York, regalando emozioni a ogni minuto. La suspense si intensifica fino all’ultimo secondo, quando Pepe sigla l’89’ il pareggio decisivo, segnando la conclusione del torneo per entrambe le squadre. Una notte indimenticabile di calcio e passione.

