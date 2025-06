Porto Al Ahly 4-4 | pari pirotecnico al MetLife Stadium ma il pari non serve a nessuno i verdetti definitivi del gruppo A

Un pareggio rocambolesco e spettacolare al MetLife Stadium, con Porto e Al Ahly che si sono sfidati fino all'ultimo minuto in una partita ricca di emozioni. Tuttavia, nonostante il risultato pirotecnico di 4-4, i verdetti del Gruppo A si chiariscono e delineano le sorti delle squadre in corsa. È stato un match che ha saputo catturare l’attenzione di tifosi e appassionati, lasciando però tutto invariato nella classifica finale, confermando i pronostici e i passaggi del turno.

Nella notte italiana si è concluso ufficialmente il gruppo A di questo Mondiale per Club, con la terza giornata andata in archivio. Tra le gare in programma anche quella tra Porto e Al Ahly. Il match in programma al MetLife Stadium è terminato con il punteggio di 4-4: partita molto divertente e in bilico fino all'ultimo ma un risultato che non serve a nessuna delle due formazioni, entrambe eliminate dal torneo dopo aver totalizzato entrambe 2 punti.