Porta Santa Croce | Un nuovo sottopasso contro il degrado Lavori per oltre 10 milioni

Porta Santa Croce si trasforma con un nuovo sottopasso da oltre 10 milioni di euro, un progetto che cambierà volto alla città. Tra via Roma e viale Regina Margerita, il vecchio punto di passaggio diventa un moderno boulevard, collegando il centro storico al quartiere Santa Croce. Un intervento innovativo che mira a contrastare il degrado e a valorizzare lo spazio urbano, contribuendo a creare una città più vivibile e coesa.

Cambia il volto della città, tra via Roma e viale Regina Margerita, che con un radicale intervento da semplice punto di passaggio diventa prima piazza, poi sottopasso-boulevard: un ponte che collega centro storico e quartiere Santa Croce. I lavori prevedono un investimento di 10.299.000 euro, di cui 7.080.000 finanziati nell’ambito della Missione 5 ’Inclusione e coesione’ del Pnrr, 2.511.000 di risorse comunali e un contributo di 708.000 euro da parte del Ministero dell’Interno a parziale copertura dell’incremento prezzi, attraverso il Fondo Opere Indifferibili. L’opera – ricongiungendo in un unico quartiere le due parti di Santa Croce - esterna e interna - che la ferrovia ha spezzato trasformandole in due zone distinte e isolate – rappresenta di fatto un segno di rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porta Santa Croce: "Un nuovo sottopasso contro il degrado". Lavori per oltre 10 milioni

